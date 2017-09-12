أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الادعاء العام الألماني يطالب بالسجن مدى الحياة لإرهابية يمينية متطرفة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الادعاء العام الألماني يطالب بالسجن مدى الحياة لإرهابية يمينية متطرفة

12:13 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الادعاء العام الألماني يطالب بالسجن مدى الحياة لإرهابية يمينية متطرفة

ميونخ - (د ب أ):

طالب الادعاء العام الألماني اليوم الثلاثاء في مرافعته أمام محكمة مدينة ميونخ بسجن الإرهابية اليمينية المتطرفة بياته تسشيبه مدى الحياة.

وقال المدعي العام هيربرت ديمير خلال المرافعة إن كل جريمة قتل ارتكبتها المتهمة تستوجب تطبيق أقصى العقوبة عليها.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن تسشيبه مشاركة في كافة الجرائم التي ارتكبتها خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة، وهي قتل تسعة أفراد منحدرين من أصول تركية ويونانية، وشن هجوم مميت على أفراد الشرطة، وتنفيذ هجوم تفجيري على متجر تابع لأسرة إيرانية في كولونيا، وتفجير قنبلة مسامير شديدة الانفجار في نفس المدينة، وارتكاب عدة جرائم سطو مسلح، وذلك خلال الفترة من 2000 و2007.

وذكر المدعي العام في المرافعة أن تسشيبه كانت تشارك مع صديقيها أوفه موندلوز وأوفه بونهارت، المتورطين في نفس الجرائم، أفكارهما النازية المتطرفة، وعملت على بث الخوف والفزع في قلوب مهاجرين عبر اغتيالات عشوائية.

واُعتقلت تسشيبه في عام 2011 بعد وفاة صديقيها موندلوز وبونهارت، فيما بدا أنها جريمة انتحار.

واستغرقت محاكمة تشيبه حتى الآن أكثر من أربعة أعوام.

ويُحاكم في القضية أيضا أربعة آخرين مشبته في دعمهم للخلية.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم خلال بضعة شهور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أكثر من 160 تحقيقا بعد أعمال الشغب التي أحاطت بقمة العشرين في هامبورج

    أخبار

  • بدء محاكمة مئات الأشخاص في تركيا لمواجهتهم اتهامات تتعلق بقيادة محاولة

    أخبار

  • الادعاء العام الألماني يرفع دعوى قضائية ضد أفغاني بتهمة القتال في

    أخبار

  • السجن مدى الحياة لمراهق خطط لمهاجمة حفل لإلتون جون في لندن

    أخبار

إعلان

b691bfc884.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا