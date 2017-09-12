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دبي: بيع أغلى شقة سكنية قيد الإنشاء في الشرق الأوسط بـ 28مليون دولار

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مصراوي Masrawy

دبي: بيع أغلى شقة سكنية قيد الإنشاء في الشرق الأوسط بـ 28مليون دولار

12:09 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

دبي: بيع أغلى شقة سكنية قيد الإنشاء في الشرق الأوسط بـ 28مليون دولار

جزيرة نخلة جميرا

دبي - ( د ب أ):

شهد معرض "سيتي سكيب" دبي الإعلان عن بيع "أغلى شقة سكنية قيد الانشاء في الشرق الأوسط".

وقال عارضون مشاركون في المعرض ، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن الشقة بيعت بمبلغ 102 مليون درهم (28 مليون دولار).

وذكروا أن مساحة الشقة تبلغ 45 الف قدم مربع، وجاري تنفيذها ببرج سكني في جزيرة (نخلة جميرا) في دبي وتطل على بحر الخليج وبعض معالم دبي الشهيرة.

ولم يتم الكشف عن هوية المشتري، واكتفت الشركة المنفذة للمشروع بوصفه بأنه "مستثمر خليجي".

وأشاروا الى أن "دائرة الأراضي والأملاك وثقت عملية البيع، وأصدرت شهادة الملكية العقارية للمشتري".

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