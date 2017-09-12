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«التحرير» تكشف عن تقرير حكم الأهلي والجيش

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«التحرير» تكشف عن تقرير حكم الأهلي والجيش «التحرير» تكشف عن تقرير حكم الأهلي والجيش

التحرير

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علم «التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن الحكم أحمد حمدي، الذي أدار لقاء الأهلي وطلائع الجيش، في الجولة الأولى من بطولة الدوري، لم يذكر في تقريره أي شيء يُدين الجهاز الفني للقلعة الحمراء.

ولم يتضمن تقرير الحكم أي تجاوزات من الجهاز الفني للأهلي، وقال في تقريره إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأحمر، توجه إليه بعد اللقاء وقال له جملة: "بالتوفيق يا كابتن".

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ووفقًا لما جاء في التقرير فإنه من المنتظر معاقبة الجهاز الفني للأحمر على هجومه ضد الحكم بعد انتهاء مباراة الجيش، وليس بناءً على ما ورد في التقرير.

يذكر أن مباراة الأهلي والجيش التي أقيمت الأحد الماضي ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري، قد انتهت (1-1)، وشهدت الكثير من الجدل التحكيمي.

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التحرير

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