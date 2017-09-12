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محافظ سوهاج يحيل موظفًا للنيابة لاستيلائه على 300 ألف جنيه من "تكافل وكرامة"

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج يحيل موظفًا للنيابة لاستيلائه على 300 ألف جنيه من "تكافل وكرامة"

12:12 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، رئيس قسم الضمان بإحدى إدارات التضامن الاجتماعي إلى النيابة العامة، واستبعاده من العمل لحين انتهاء التحقيقات وذلك لاستيلائه على 23 فيزا خاصة بمشروع الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وتقدر المبالغ الموجودة بها بـ 300 ألف جنيه، عبارة عن مستحقات لمعدومي الدخل.

وأضاف "المحافظ"، أنه جرى التنسيق مع إحدى الجهات الرقابية، وبالتحري عن الموظف المذكور تبين أنه تحايل على المواطنين أصحاب مساعدات تكافل وكرامة وأبلغهم بعدم ورود الفيزا كارت الخاصة بهم رغم ورودها، وعددها 23 فيزا خلال الفترة من عام 2015 حتى 18/6/2017، وتبلغ قيمتها حوالي 300 ألف جنيه.

كما كشفت التحريات استخدام الموظف المتهم الفيزا التي استولى عليها وصرف المبالغ الخاصة بها من أحد مكاتب البريد، بالتعاون مع الموظف المسئول عن ماكينة الصرف، والذي جرى إحالته أيضًا إلى النيابة العامة.

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