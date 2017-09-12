أسينسيو: فان نيستلروي طالبني بتمثيل منتخب هولندا

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كشف لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو أن لاعب المرينجي السابق رود فان نيستلروي تواصل معه عندما كان مساعد لمدرب المنتخب الهولندي لمعرفة إمكانية تمثيله لمنتخب الطواحين، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وكان بإمكان أسينسيو البالغ من العمر 21 عامًا تمثيل المنتخب الهولندي، نظرًا لحمل والدته تلك الجنسية، إلا أن أسينسيو لم يمثل هولندا في أي فئة عمرية من قبل.

وفضل أسينسيو اللعب بقميص منتخب إسبانيا في مراحل الناشئين والشباب قبل أن يخوض أول مباراة له بقميص الفريق الأول في شهر مايو من عام 2016 في فوز لاروخا على سويسرا بنتيجة 3-1.

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وأوضح أسينسيو أنه فان نيستلروي نقل له رغبته ومن ثم كلمه مدرب هولندا وطلب منه تمثيل المنتخب إلا أنه لم يتردد في اختيار اللعب باسم إسبانيا.

وعلى جانب آخر تطرق أسينسيو إلى مدح زيدان له قائلًا بأن المدرب الفرنسي أخبره بأنه لم يشاهد قدم يسرى أفضل من تلك التي يمتلكها منذ ظهور ليونيل ميسي.

وأعرب أسينسيو عن فخره الشديد بتلك المقارنة، خاصة أن ميسي يعد من أفضل اللاعبين في العالم.