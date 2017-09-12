أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

أسينسيو: فان نيستلروي طالبني بتمثيل منتخب هولندا

Google+ Print
أسينسيو: فان نيستلروي طالبني بتمثيل منتخب هولندا أسينسيو: فان نيستلروي طالبني بتمثيل منتخب هولندا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو أن لاعب المرينجي السابق رود فان نيستلروي تواصل معه عندما كان مساعد لمدرب الهولندي لمعرفة إمكانية تمثيله لمنتخب الطواحين، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وكان بإمكان أسينسيو البالغ من العمر 21 عامًا تمثيل المنتخب الهولندي، نظرًا لحمل والدته تلك الجنسية، إلا أن أسينسيو لم يمثل هولندا في أي فئة عمرية من قبل.

وفضل أسينسيو اللعب بقميص منتخب إسبانيا في مراحل الناشئين والشباب قبل أن يخوض أول مباراة له بقميص الفريق الأول في شهر مايو من عام 2016 في فوز لاروخا على سويسرا بنتيجة 3-1.

شاهد أيضا

وأوضح أسينسيو أنه فان نيستلروي نقل له رغبته ومن ثم كلمه مدرب هولندا وطلب منه تمثيل المنتخب إلا أنه لم يتردد في اختيار اللعب باسم إسبانيا.

وعلى جانب آخر تطرق أسينسيو إلى مدح زيدان له قائلًا بأن المدرب الفرنسي أخبره بأنه لم يشاهد قدم يسرى أفضل من تلك التي يمتلكها منذ ظهور ليونيل ميسي.

وأعرب أسينسيو عن فخره الشديد بتلك المقارنة، خاصة أن ميسي يعد من أفضل اللاعبين في العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول»

ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول»