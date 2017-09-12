ميسي وإيسكو وروبين ضمن نجوم تنتهي عقودهم الصيف المقبل

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يعاني أرسنال من احتمالية فقدان كل من أليكسيس سانشيز ومسعود أوزيل بالمجان، حيث تنتهي عقودهما مع المدفعجية الصيف المقبل.

ولا يواجه أرسنال تلك المشكلة وحده، حيث تعاني العديد من الأندية من نفس الأزمة، وبدوره استعرض موقع "سكاي سبورتس" أبرز النجوم الذين ستنتهي عقودهم الصيف المقبل في السطور التالية كالآتي:

حراسة المرمى

يعد جيانلويجي بوفون أبرز حراس المرمى الذين ستنتهي عقودهم الصيف المقبل، إلا أن الحارس الإيطالي يرغب في الاعتزال بعد المشاركة مع منتخب إيطاليا في مونديال روسيا 2018.

كما ينتهي عقد بيبي رينا مع نابولي الصيف المقبل، وتربط العديد من التقارير الصحفية بينه وبين الانتقال إلى نيوكاسل، وينتهي عقد جويل روبلس مع إيفرتون الصيف المقبل، ذلك الحارس الذي لعب أساسيًا الموسم الماضي مع التوفيز قبل أن يتعاقد مدرب الفريق رونالدو كومان في الميركاتو الأخير مع جوردان بيكفورد.

الدفاع

ينتهي عقد مدافع يوفنتوس جورجيو كيليني مع السيدة العجوز الصيف المقبل، إلى جانب كل من خوسيه خيمينيز مع أتلتيكو مدريد وستيفان دي فريج مع لاتسيو.

كما ينتهي عقد بير ميرتساكر مع أرسنال، إلا أن المدافع الألماني يرغب في الاعتزال والحصول على دور تدريبي مع المدفعجية، كما ينتهي عقد ستيفن كولكر مع كوينز بارك رينجرز وروبرت هوث مع ليستر سيتي وفلورنتين بوجبا مع سانت إتيان.

الظهير الأيسر

يتصدر القائمة في ذلك المركز لاعبا مانشستر يونايتد دالي بليند ولوك شاو، إلا أن اليونايتد أكد وجود خيار لتجديد تعاقدهما لعام إضافي.

وبإمكان لاعب مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي، حيث ينتهي عقده مع مارسيليا الصيف المقبل، وكذلك الحال مع ستيفان وارد لاعب بيرنلي، وفوزي غلام لاعب نابولي وخوسيه هوليباس لاعب واتفورد.

الظهير الأيمن

ينتهي عقد لاعب أتلتيكو مدريد خوانفران الصيف المقبل، إلى جانب رافينيا مع بايرن ميونيخ، وجلين جونسون مع ستوك سيتي، وجويل وارد وارد مع كريستال بالاس.

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وسط الملعب

يوجد العديد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع فرقهم في هذا المركز، بداية من مسعود أوزيل مع أرسنال، وأندريس إنييستا مع برشلونة، وليون جوريتسكا مع شالكة، وإيسكو مع ريال مدريد، ولكن يبقى الأخير قريبا من تجديد تعاقده مع الفريق الملكي.

وإضافة إلى الأسماء السابق ذكرها هناك روز باركلي مع إيفرتون، وفيرناندينيو ويايا توريه مع مانشستر سيتي، وجاك ويلشير وسانتي كازرولا مع أرسنال، وإيمري تشان مع ليفربول.

وهناك أيضًا يوهان كاباي مع كريستال بالاس، وماكس مير مع شالكة، وحاتم بن عرفة مع باريس سان جيرمان، وأندير هيريرا وخوان ماتا ومروان فيلايني مع مانشستر يونايتد.

الجناح الأيسر

يتبقى في عقد أليكسيس سانشيز 10 أشهر فقط مع أرسنال، وذلك بعدما فشل في الانضمام إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الأخير، بعدما رفض توماس ليمار الانضمام من موناكو إلى أرسنال، كما ينتهي عقد فرانك ريبيري مع بايرن ميونيخ أيضًا الصيف المقبل.

الجناح الأيمن

بإمكان ميسي إحداث الصفقة الأكثر جدلًا في التاريخ، إذا قرر الرحيل عن برشلونة الصيف المقبل عند انتهاء عقده، فاللاعب الأرجنتيني يمتلك في عقده 10 أشهر فقط مع البرسا.

وينتهي عقد أرين روبين مع بايرن ميونيخ الصف المقبل، إضافة إلى أرون لينون لاعب إيفرتون وشونج يونج لي لاعب كريستال بالاس.

الهجوم

يوجد في تلك القائمة كل من فرناندو توريس مع أتلتيكو مدريد، وماريو بالوتيلي مع نيس، وزلاتان إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد، إلى جانب ديافرا ساخو من وست هامن وأبيل هيرنانديز من هال سيتي، ومامي ضيوف من ستوك سيتي، وتومير هيميد مع برايتون.