الخليفي للأندية الأوروبية: استرخوا وركزوا في مشروعاتكم

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يوجد باريس سان جيرمان تحت الميكروسكوب حاليا بعد تعاقده مع نيمار مقابل 222 مليون يورو وكيليان مبابي مقابل ما يقارب من 180 مليون يورو، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقه بشأن تلاعب الفريق الفرنسي بقواعد اللعب المالي النظيف.

وبدوره قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بأنه لم يتلاعب بقواعد اللعب المالي النظيف وأن دخل النادي سيرتفع، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضاف الخليفي أنه يعمل منذ 6 سنوات على زيادة دخل النادي والذي ارتفع بالفعل من 90 إلى 500 مليون يورو بسبب بيع تذاكر المباريات والرعاة وحقوق البث وبيع قمصان اللاعبين.

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وأشار الخليفي إلى أن دخل النادي من المنتظر أن يرتفع من 20 إلى 40% ولا يزال أمام باريس سان جيرمان عام كامل لتلبية طلبات اليويفا الخاصة باللعب المالي النظيف، والتي سيتم النظر فيها في شهر يونيو من عام 2018.

وقال الخليفي بأن رسالته لباقي الأندية بأن يسترخوا ويركزوا في مشروعاتهم، حيث يركز هو في مشروع ناديه فقط.

وأوضح الخليفي أن الانتقادات التي توجه للنادي لا تأخذ في عين الاعتبار دخل النادي، خاصة أن الصفقات التي أبرمها باريس سان جيرمان لا تضاهي القيمة الاقتصايدة للصفقات التي أبرمها ريال مدريد في أوائل الألفية بالتعاقد مع زين الدين زيدان ولويس فيجو بأسعار كانت خيالية حينها.