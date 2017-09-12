برشلونة يبحث عن الانتقام من يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

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​تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم، وذلك من خلال لقاءات الجولة من دور المجموعات لموسم 2017- 2018، حيث يسعى 31 فريقا لخلافة ريال مدريد حامل اللقب في حمل الكأس ذات الأذنين.

وستكون ضربة البداية من المجموعة الرابعة، وذلك عندما يبدأ برشلونة البطولة من حيث انتهى الموسم الماضي بمواجهة يوفنتوس وصيف نسخة العام الماضي، حيث يرغب العملاق الكتالوني في الانتقام من السيدة العجوز التي أقصته الموسم الماضي من ربع النهائي بالفوز في تورينو بثلاثية نظيفة والتعادل سلبيا في الكاب نو دون أهداف.

وتمكن برشلونة من الفوز بصدارة المجموعة في 18 نسخة سابقة، ولم يحل البارسا في المركز الثاني في مجموعته منذ موسم 2006- 2007.

وقبل مواجهة الفريقين في نسخة العام الماضي، تواجه العملاقان من قبل في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015 في برلين وفاز برشلونة بنتيجة 3-1 ليتوج البارسا حينها بلقبه الخامس في أعرق المسابقات الأوروبية.

وكان ذلك الفوز هو الثالث لبرشلونة على يوفنتوس والأول منذ عام 1991 عندما تغلب البرسا بقيادة يوهان كرويف حينها على يوفنتوس في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية بنتجة 3-1 في لقاء الذهاب، قبل أن يخسر برشلونة في الإياب بهدف نظيف.

وأتى اللقاء الأول بين العملاقين في ربع نهائي بطولة أوروبا للأندية البطلة موسم 1985- 1986 وفاز البارسا ذهابًا بهدف نظيف قبل أن ينجح في التعادل إيابًا بهدف لكل فريق.

كما تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2002- 2003 وانتهى لقاء الذهاب في تورينو بالتعادل 1-1، وحسم يوفنتوس لقاء الإياب في الوقت الإضافي.

وبالنظر إلى إحصائيات الفريقين بشكل عام، يشارك برشلونة في دور المجموعات للمرة 22 في تاريخه ولم يودع من ذلك الدور منذ موسم 2000- 2001.

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ولم يخسر برشلونة أي مباراة على ملعبه في آخر 21 لقاء في دوري أبطال أوروبا منذ الخسارة من بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة عام 2013.

ونجح برشلونة على أرضه أمام الفرق الإيطالية في الفوز بـ14 مباراة والتعادل في 6 وخسارة مواجهتين فقط.

أما يوفنتوس فيشارك للمرة الـ18 في دور المجموعات، وفشل آخر مرة في تجاوز هذا الدور في موسم 2013- 2014، وفي آخر 6 زيارات لإسبانيا، حقق اليوفي فوزا وحيدا كان على حساب إشبيلية بنتيجة 3-1 الموسم الماضي، وبشكل عام حقق يوفنتوس 4 انتصارات وتعادل في 6 مباريات وخسر 15 لقاء.

وفي مباريات اليوم أيضًا يستقبل مانشستر يونايتد نظيره بازل على ملعب الأولد ترافورد، حيث يرغب اليونايتد حامل لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي في ترك بصمة جيدة في نسخة هذا العام بعدما توج باللقب آخر مرة في عام 2008 على حساب تشيلسي.

وتستقبل العاصمة الإيطالية لقاء روما وأتليتيكو مدريد الباحثين عن انطلاقة قوية في المسابقة في ظل وجود تشيلسي معهما في المجموعة، حيث يدرك الفريقان أن الخروج بنتيجة طيبة في لقاء الافتتاح للمجموعة سيكون مفتاح العبور إلى دور الـ16.

وبدوره يرحل باريس سان جيرمان بكتيبة من النجوم هي الأغلى في العالم من نيمار وكيليان مبابي لمواجهة سيلتك الأسكتلندي، باحثا عن التتويج بأول ألقابه في أعرق المسابقات الأوروبية.

ويدرك باريس سان جيرمان أنه لا بديل عن الفوز، إن أراد المنافسة بقوة على صدارة المجموعة وتفادي اللقاءات الصعبة في دور الـ16، وذلك في ظل وجود العملاق البافاري بايرن ميونخ معه في نفس المجموعة والذي يستقبل اليوم نظيره أندرلخت البلجيكي.