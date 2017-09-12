مولر يفتح الباب أمام رحيله عن بايرن ميونيخ

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قال المهاجم الألماني توماس مولر إنه ربما يغادر بايرن ميونيخ بعدما لعب في صفوف العملاق البافاري لمدة 17 عاما، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشار المهاجم الألماني إلى تفكيره في الرحيل إلى مانشستر يونايتد في عام 2015، بعدما تلقى عرضًا قياسيًا من الشياطين الحمر حينها.

وأوضح مولر أنه عدل عن قراره حينها بعدما دعمه بايرن ميونيخ وأخبروه بأنه جزء من النادي ومن الصعب رحيله، لذا لم يفكر بعدها في أي عروض، خاصة أن النادي أكد اعتماده عليه بشكل واضح.

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وعانى مولر من تذبذب المستوى الموسم الماضي وجلوسه في الكثير من المباريات على مقاعد البدلاء، ولم يسجل سوى 9 أهداف فقط في جميع المسابقات.

وطوال مسيرته مع بايرن ميونيخ سجل مولر 161 هدفا في 400 مباراة خاضها في جميع المسابقات، عند سؤاله عن تفكيره في إمكانية الرحيل عن بايرن ميونيخ، أجاب مولر بأنه عندما يحين الوقت سيرحل عن البايرن.

وأوضح مولر أن باستيان شفاينيشتايجر لعب في صفوف بايرن ميونيخ لمدة 10 أعوام، ورحل منذ عامين ووجد مكانه لاعب آخر، وهو نفس الأمر الذي سيحدث معه، فإذا وافته المنية غدًا هناك 11 لاعبا آخر على أرضية الملعب في اليوم التالي.