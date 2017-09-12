زعيم كوريا الشمالية من كبار مشجعي مانشستر يونايتد

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كشف السيناتور الإيطالي أنطونيو ريزي وهو صديق مقرب من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لصحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن كيم من أشد عشاق نادي مانشستر يونايتد.

وأوضح ذلك المصدر بأن كيم جونج أون يعشق كرة القدم ولا يفوت أي مباراة في البطولات الكبرى، ويحب مانشستر يونايتد بشدة، ولكنه لا يرى نفسه في أي لاعب، سواء كان إيريك كانتونا أو زلاتان إبراهيموفيتش.

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