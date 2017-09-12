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زعيم كوريا الشمالية من كبار مشجعي مانشستر يونايتد

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زعيم كوريا الشمالية من كبار مشجعي مانشستر يونايتد زعيم كوريا الشمالية من كبار مشجعي مانشستر يونايتد

التحرير

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كشف السيناتور الإيطالي أنطونيو ريزي وهو صديق مقرب من زعيم كيم جونج أون لصحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن كيم من أشد عشاق نادي مانشستر يونايتد.

وأوضح ذلك المصدر بأن كيم جونج أون يعشق كرة القدم ولا يفوت أي مباراة في البطولات الكبرى، ويحب مانشستر يونايتد بشدة، ولكنه لا يرى نفسه في أي لاعب، سواء كان إيريك كانتونا أو زلاتان إبراهيموفيتش.

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وخطف اللاعب الكوري الشمالي الشاب هان جوانج سونج الأنظار بعد تألقه مع فريق بيروجيا الإيطالي في الدرجة الثانية، ويري كيم جونج أون بأن ذلك اللاعب ليس إلا بداية احتراف العديد من اللاعبين من كوريا الشمالية في القارة الأوروبية، خاصة في الدوري الإنجليزي، بسبب التطور الهائل الذي تشهده البلاد على جميع الأصعدة مؤخرًا.

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التحرير

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