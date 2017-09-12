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إحباط محاولة تهريب 21 عملة أثرية عبر ميناء سفاجا البحري

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مصراوي Masrawy

إحباط محاولة تهريب 21 عملة أثرية عبر ميناء سفاجا البحري

11:58 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

إحباط محاولة تهريب 21 عملة أثرية عبر ميناء سفاجا البحري

عملات أثرية

كتب- علاء عمران:

نجحت وحدة المنافذ الأثرية التابعة لوزارة الآثار بالتعاون مع شرطة ميناء سفاجا البحري بالبحر الأحمر في إحباط محاولة تهريب 21 عملة معدنية أثرية كانت متجهة إلى عن طريق ميناء سفاجا البحري.

وأشار أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية - في تصريح اليوم الثلاثاء - إلى أن العملات ترجع إلى العصر العثماني، وعهد السلطان حسين كامل، وعصر الملك فاروق.

وأضاف أنه فور معاينة الوحدة الأثرية للعملات تبين أنها أثرية وتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار، وذلك طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

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