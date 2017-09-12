ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 7 قطع أثرية نادرة بالشرقية (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

أحبطت مباحث السياحة والآثار، بإشراف اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، محاولة بيع 4 تماثيل أثرية بحوزة 3 عاطلين بمدينة الزقازيق.

ووردت معلومات سرية، لضباط مباحث السياحة والآثار بالشرقية، تفيد بحيازة "صابر.م.ع" 52 عامًا، مُقيم بمدينة الزقازيق، قطع أثرية، وعرضها للبيع بقصد الإتجار فيها.

وجرى الدفع بأحد ضباط مباحث الآثار، متنكرًا في زي "تاجر"، وتم الاتفاق على شراء القطع الأثرية وتحديد وقت التسليم والتسلم، وأثناء ذلك، ضُبط المتهم وبرفقته كل من "محمود.إ.ع" 33 عامًا، سائق، مُقيم بمحافظة قنا، و"محمد.ي.ف" 32 عامًا، عاطل، مُقيم بمدينة السلام بالقاهرة، حال استقلالهم السيارة رقم "3879 ملاكي".

ضُبط المتهمون وبحوزتهم 7 قطع أثرية عبارة عن "رأس تمثال لسيدة مصنوع من الجرانيت بارتفاع 15 سنتيمتر، وتمثال بطول 55 سنتيمتر مطلي بماء الذهب لملك فرعوني يرتدي التاج الملكي ويحمل شارة الحكم، ومدون على التمثال كتابات هيروغلفية، وتمثال للإله أوشابتي من الحجر الجيري بطول 20 سنتيمتر، وتمثال آخر من الحجر الجيري بارتفاع 35 سنتيمتر لسيدة في الوضع الملكي، وتمثال للإله سويك برأس تمساح، بطول 20 سنتيمتر ويحمل بيده رمز الحياه، بالإضافة إلى تمثال لملك فرعوني مصنوع من البرونز بطول 40 سنتيمتر، وكذا تمثال لملك يرتدي تاج الجنوب ويمسك بيده شارة الملكية بطول 35 سنتيمتر".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالآثار.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.