نقل حارس أمن لتدخينه "الشيشة" داخل مقره عمله بالمنوفية
نقل حارس أمن لتدخينه "الشيشة" داخل مقره عمله بالمنوفية
12:00 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
أرشيفية
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، نقل موسى محمد موسى عامل الحراسة بالحملة الميكانيكية، وإحالته للتحقيق لتدخينه "الشيشة" ووجود بعض عينات من الفحم بمقر عمله.
وقال رئيس المدينة، إن الحملة بها معدات بها سولار وزيوت وقد تحدث كارثة داخل العمل.
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