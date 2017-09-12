رئيس "الكسب غير المشروع": استرداد 6 مليارات و٦٠٠ مليون جنيهًا

كتبت- ندى الخولي:

تصوير- محمود بكار:

قال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز بالتعاون مع وزارة العدل تمكنا من استراداد 6 مليارات و٦٦٣ مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة، مضيفًا أن بعض الأموال تم استرجاعها في هيئة عقارات، وجاري اتخاذ الإجراءات بشأنها.

وأوضح السعيد، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد، والمنظم من قبل وزارة التنمية المحلية بمركز إعداد القادة بالعجوزة، الثلاثاء، أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة في مجال ضبط ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى المكاتبات التي توجه لكافة الجهات الحكومية وعقد لقاءات مع المسؤلين وإدارات شئون العاملين للتوعية بأهمية تقديم إقرارات الذمة المالية للعاملين بها.​