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رئيس "الكسب غير المشروع": 500 ألف موظف فقط تقدموا بإقرار الذمة المالية

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مصراوي Masrawy

رئيس "الكسب غير المشروع": 500 ألف موظف فقط تقدموا بإقرار الذمة المالية

11:59 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

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كتبت- ندى الخولي:
تصوير- محمود بكار:

قال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز تلقي 500 ألف إقرار ذمة مالية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه رقم ضئيل نظرًا لعدد الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد السعيد، خلال كلمته بالمؤتمر الأول الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد،والمنظم من قبل وزارة التنمية المحلية بمركز إعداد القادة بالعجوزة، أن هناك إهمال من إدارات شئون العاملين في تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين لديها، على الرغم من أن القانون أوجب على إدارات شئون العاملين والموارد البشرية أن يقدموا إقرارات الذمة المالية، فضلًا عن عدد العاملين الذين قدموا الإقرارات والعاملين الممتنعين عن تقديم الإقرار خلال شهر يناير من كل عام.

وأوضح السعيد، أن الدولة تبذل كافة الجهود لمحاربة ظاهرة الفساد، لأنها تعني أن القضاء على الفساد هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمار.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يجري حالياً تكثيف الورش التدريبية والدورات خلال الفترة المقبلة للكسب غير المشروع.

يذكر أن عدد موظفي الدولة تترواح أعدادهم ما بيم 5 إلى 6 ملايين موظفًا، وفقًا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

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