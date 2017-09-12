الداخلية توضح حقيقة رفع اسم القرضاوي من «الإنتربول»

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أفادت قناة "أون لايف"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بنفي وزارة الداخلية الأنباء المتداولة عن إلغاء النشرة الدولية الحمراء الصادرة لملاحقة يوسف القرضاوي.

ونفى مصدر مسئول بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، بشأن إلغاء النشرة الدولية الحمراء الصادرة لملاحقة المحكوم عليه المصري يوسف علي عبد الله القرضاوي.

وقال المصدر المسئول، إنه بالتنسيق مع منظمة الإنتربول، والكشف عن النشرة على قاعدة البيانات، تبين أنها ما زالت سارية، ولم تلغ.

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كانت منظمة الأنتربول الدولي عقدت اجتماعا مغلقا بمقر المنظمة بفرنسا، لمناقشة موقف المحكوم عليه، في ضوء ما أثير ببعض وسائل الإعلام، إذ انتهى الاجتماع إلى استمرار سريان النشرة الدولية الصادرة بطلب إنتربول القاهرة، مع عدم الإذعان للضغوط والشكاوى التي تقدم بها المحكوم عليه للجان حقوق الإنسان لإلغاء النشرة.

يذكر أن هناك نشرة دولية أخرى صادرة لملاحقة المحكوم عليه المذكور، بناء على طلب إنتربول بغداد بالعراق، لاتهامه بالتحريض على قتل رئيس مجلس وزراء العراق السابق نور المالكي، ومازالت هي الأخرى سارية أيضا.