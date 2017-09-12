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مجلس الأمن يدين حادث العريش: شنيع وجبان

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مجلس الأمن يدين حادث العريش: شنيع وجبان مجلس الأمن يدين حادث العريش: شنيع وجبان

التحرير

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أعرب أعضاء مجلس الأمن عن إدانتهم الشديدة للحادث الإرهابي، الذي وقع أمس الإثنين بمدينة العريش، شمال سيناء، وأسفر عن مقتل 18 فردا من الشرطة وإصابة 3 أخرين.

ووصف المجلس، في بيان له، اليوم الثلاثاء، الحادث بـ"الشنيع والجبان"، مشددا على تعاطف الدول الأعضاء وتعازيها العميقة لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، وأعرب الأعضاء عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.

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وجدد مجلس الأمن، التأكيد على ما تمثله ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها من تهديد كبير للسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الأفعال الآثمة، ومن يقدم لهم الدعم والرعاية في النواحي المالية والتنظيمية.

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التحرير

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