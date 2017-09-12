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مميش: تعاون مشترك بين ميناء هامبورج وموانئ شرق بورسعيد

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مميش: تعاون مشترك بين ميناء هامبورج وموانئ شرق بورسعيد مميش: تعاون مشترك بين ميناء هامبورج وموانئ شرق بورسعيد

التحرير

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وصل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، لمدينة ميونيخ الألمانية لاستكمال جولته على رأس وفد رفيع المستوى من المنطقة الاقتصادية، للترويج لها، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية لمحور تنمية قناة السويس.

وقال مميش، في تصريحات صحفية، إنه ناقش ورئيس ميناء هامبورج سبل التعاون المشترك ونقل الخبرات الألمانية لموانئ المنطقة الاقتصادية ومن ثم آليات تطويرها لرفع تصنيفها عالميا، كما مع رئيس شركة هامبورج لإدارة الموانئ واللوجستيات، والرئيس التنفيذي لكبرى الشركات العاملة في مجال النقل البحري، للتباحث حول أهم المستجدات والتطورات في المجال عالميا، وذلك عقب جولة بحرية في ميناء هامبورج.

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وأضاف أن اللقاءات الثنائية تنعكس نتائجها الإيجابية خلال الفترة المقبلة خاصة على موانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية ، مشيرا إلى أن اللقاء مع مدير شركة "بلوم وفوس ريبير Blohm-Voss Repair " والتي تعد من كبرى الترسانات البحرية لتصليح وصيانة وبناء السفن في ألمانيا، تم خلالع التعرف على الخبرات الألمانية في هذا المجال لنقلها لموانئ المنطقة الاقتصادية.

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التحرير

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