«الإسكان»: سحب أكثر من 75 ألف كراسة شروط لـ«سكن مصر»

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تلقى تقريرا بشأن حجز مشروع "سكن مصر"، حيث بلغ عدد الحاجزين الذين سددوا المقدمات فى يومين 3427 حاجزا، بينما بلغ عدد كراسات الشروط التى تم سحبها حتى الآن 75248 كراسة.

وأوضح مدبولي في تصريحات له اليوم أن سداد مبلغ جدية الحجز بمشروع "سكن مصر"، بدأ أول من أمس الأحد 10 سبتمبر الجاري، ومستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل، بجانب استمرار بيع كراسات الشروط والمواصفات، وذلك بجميع فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3 وحتى 5 مساءً.

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وتابع: "تم تعديل البند رقم (3) من شروط الحجز الواردة بكراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات المرحلة الأولى بمشروع سكن مصر، ليصبح كالتالي: (لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» الحصول على وحدة سكنية بمشروع دار مصر، أو وحدة أو أرض بمشروع الإسكان الاجتماعى".

وأشار فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إلى أنه في حالة سداد مبلغ جدية الحجز عن طريق التحويل البنكي، أو السويفت، أو نظام ACH، أو بشيك معتمد، سيتم رد كامل قيمة كراسة الشروط للمتقدم للحجز عند تقديم استمارة الحجز مرفقا بها مستند التحويل من البنك المتعامل معه أو الشيك المعتمد.