مدبولي: 3427 حاجزًا في "سكن مصر" خلال يومين .. وسحب 75248 كراسة شروط

كتبت- ندى الخولي:

أعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تلقى تقريرًا بشأن حجز مشروع "سكن مصر"، حيث بلغ عدد الحاجزين الذين سددوا المقدمات خلال يومين 3427 حاجزًا، بينما بلغ عدد كراسات الشروط التي تم سحبها حتى الآن 75248 كراسة.

وأوضح مدبولي، وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء، أن سداد مبلغ جدية الحجز بمشروع "سكن مصر"، بدأ أمس الأول الأحد، ومستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل، بجانب استمرار بيع كراسات الشروط والمواصفات، وذلك بجميع فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3 وحتى 5 مساءً.

وأضاف الوزير، أنه تم تعديل البند رقم (3) من شروط الحجز الواردة بكراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات المرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر"، ليصبح كالتالي: "لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة سكنية بمشروع دار مصر، أو وحدة أو أرض بمشروع الإسكان الاجتماعي".

وقال فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إنه في حالة سداد مبلغ جدية الحجز عن طريق التحويل البنكي، أو السويفت، أو نظام ACH، أو بشيك معتمد، سيتم رد كامل قيمة كراسة الشروط للمتقدم للحجز، عند تقديم استمارة الحجز مرفقًا بها مستند التحويل من البنك المتعامل معه أو الشيك المعتمد.