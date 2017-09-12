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السيسي يستجيب لاستغاثة مواطن ويكلف مستشفى وادي النيل بعلاجه على نفقتها

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مصراوي Masrawy

يستجيب لاستغاثة مواطن ويكلف مستشفى وادي النيل بعلاجه على نفقتها

11:46 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

السيسي يستجيب لاستغاثة مواطن ويكلف مستشفى وادي النيل بعلاجه على نفقتها

القاهرة - (أ ش أ)

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثة أطلقها أحد المواطنين ويدعى ناصر فايز (سائق سيارة أجرة ميكروباص) عبر مقطع مصور من خلال الإنترنت، بسبب إصابته بضيق في القناة الشوكية وانزلاق غضروفي متعدد بالعمود الفقري، على نحو أعاقه عن الحركة بصورة كاملة.. حيث قرر الرئيس تكليف مستشفى وادي النيل بعلاج المواطن على نفقة المستشفى.

وكان المواطن ناصر فايز قد أطلق صرخة استغاثة من خلال مقطع مصور، قرر بها عدم قدرته على الحركة وتدهور حالته بصورة كبيرة جراء تطور إصابته بانزلاق غضروفي متعدد بالعنق وضيق بالقناة الشوكية، وعدم قدرته على تحمل أعباء العلاج، وانتشر المقطع المصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، ليصدر الرئيس "السيسي" في أعقابها أوامره بعلاج المواطن بمستشفى وادي النيل على نفقتها.

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