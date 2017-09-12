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تنكيس علم السارية بالديوان الملكي الأردني حدادا على ضحايا هجوم العريش

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مصراوي Masrawy

تنكيس علم السارية بالديوان الملكي الأردني حدادا على ضحايا هجوم العريش

11:48 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

تنكيس علم السارية بالديوان الملكي الأردني حدادا على ضحايا هجوم العريش

عمان – (أ ش أ):

أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني، صباح اليوم الثلاثاء، تنكيس علم السارية حدادا على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في سيناء يوم أمس الاثنين.

وسيُنكس العلم من صباح اليوم وحتى الساعة السادسة مساء من اليوم نفسه.

وكانت دورية لقوات الأمن المصرية تعرضت لهجوم في محافظة شمال سيناء، مما أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة وجرح آخرين.

وأدان الأردن بشدة العمل الإرهابي الجبان، وأكّد وزير الدولة لشئون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الأردنية، الدكتور محمّد المومني، وقوف الأردن إلى جانب في مواجهتها للإرهاب الأعمى وتصديها للإرهابيين الذين يستهدفون أمنها واستقرارها.

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Asha

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