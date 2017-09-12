تنكيس علم السارية بالديوان الملكي الأردني حدادا على ضحايا هجوم العريش

عمان – (أ ش أ):

أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني، صباح اليوم الثلاثاء، تنكيس علم السارية حدادا على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في سيناء يوم أمس الاثنين.

وسيُنكس العلم من صباح اليوم وحتى الساعة السادسة مساء من اليوم نفسه.

وكانت دورية لقوات الأمن المصرية تعرضت لهجوم في محافظة شمال سيناء، مما أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة وجرح آخرين.

وأدان الأردن بشدة العمل الإرهابي الجبان، وأكّد وزير الدولة لشئون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمّد المومني، وقوف الأردن إلى جانب مصر في مواجهتها للإرهاب الأعمى وتصديها للإرهابيين الذين يستهدفون أمنها واستقرارها.

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