سوريا: الجيش يتقدم في ريف حماة.. والمرصد يوثق مقتل 1000 مدني بالرقة

القاهرة – (مصراوي):

واصل الجيش السوري، عملياته القتالية في ملاحقة تنظيم داعش في الريف الشرقي لمدينة حماة ووسعت سيطرتها في منطقة قريبة من ريف سلمية الشرقي، فيما قتل شخصان اثنان أحدهما قاضي وهو محام عام سابق في مدينة الرقة، عقب قصف طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي للمدينة خلال الـ 48 ساعة الفائتة بحسب المرصد السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر عسكري قوله إن "وحدات الجيش العربي السوري أحكمت سيطرتها صباح اليوم على قرية مسعود بريف سلمية الشرقي إلى الشرق من مدينة حماة بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي داعش الذين تحصنوا في القرية بعد فرارهم من بلدة عقيربات بعد تحريرها من قبل الجيش الأسبوع الماضي".

وقال المرصد السوري ومقره لندن، إن "طائرات التحالف الدولي واصلت تصعيد ضرباتها على المناطق المتبقية تحت سيطرة تنظيم داعش".

وكان المرصد السوري ذكر أمس أن حصيلة ضحايا المدنيين في الرقة ارتفعت إلى 1007 على الأقل من بينهم ناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان، و236 طفلاً و166 مواطنة.

وقال المرصد عبر موقعه على الانترنت، إن "عدد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري في مدينة الرقة وريفها، منذ الـ 5 من يونيو الفائت من العام 2017 وحتى يوم الـ 11 من سبتمبر الجاري، والشهداء هم 991 مدني بينهم ما لا يقل عن 233 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و162 مواطنة فوق سن الـ 18، استشهدوا في مدينة الرقة.