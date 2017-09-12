أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مجلس الأمن يدين حادث العريش الإرهابي ويصفه بـ "الشنيع والجبان"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس الأمن يدين حادث العريش الإرهابي ويصفه بـ "الشنيع والجبان"

11:46 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

مجلس الأمن

نيويورك - (أ ش أ):

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن إدانتهم الشديدة للحادث الإرهابى والذي وقع أمس الاثنين بمدينة العريش والذي أسفر عن مقتل ثمانية عشر فردا من الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين.

ووصف المجلس - في بيان- الحادث بـ"الشنيع والجبان".. مشددا على تعاطف الدول الأعضاء وتعازيها العميقة لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، وأعرب الأعضاء عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدد مجلس الأمن التأكيد على ما تمثله ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها من تهديد كبير للسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الأفعال الآثمة ومن يقدم لهم الدعم والرعاية في النواحي المالية والتنظيمية.

وفى السياق ذاته، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة شتيفان دوجاريك أن المنظمة الدولية أرسلت تعازيها للحكومة والشعب المصريين في ضحايا الحادث.

اقرأ ايضا:

توضيحي.. كيف وقع حادث العريش الإرهابي؟

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرار فرض عقوبات جديدة على

    أخبار

  • اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث أعمال العنف في بورما الأربعاء

    أخبار

  • مقتل وفقدان 7 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في الفلبين

    أخبار

  • البيت الأبيض يدعو لوقف أعمال العنف ضد الروهينجا في ميانمار

    أخبار

إعلان

01eb48f1b2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو)

أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو)

مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو)

مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو)