مجلس الأمن يدين حادث العريش الإرهابي ويصفه بـ "الشنيع والجبان"
مجلس الأمن يدين حادث العريش الإرهابي ويصفه بـ "الشنيع والجبان"
11:46 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
مجلس الأمن
نيويورك - (أ ش أ):
أعرب أعضاء مجلس الأمن عن إدانتهم الشديدة للحادث الإرهابى والذي وقع أمس الاثنين بمدينة العريش والذي أسفر عن مقتل ثمانية عشر فردا من الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين.
ووصف المجلس - في بيان- الحادث بـ"الشنيع والجبان".. مشددا على تعاطف الدول الأعضاء وتعازيها العميقة لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، وأعرب الأعضاء عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.
وجدد مجلس الأمن التأكيد على ما تمثله ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها من تهديد كبير للسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الأفعال الآثمة ومن يقدم لهم الدعم والرعاية في النواحي المالية والتنظيمية.
وفى السياق ذاته، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة شتيفان دوجاريك أن المنظمة الدولية أرسلت تعازيها للحكومة والشعب المصريين في ضحايا الحادث.
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