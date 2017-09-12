كرنفال دى لامود فى دورته الصيفية ينطلق من مارينا مع النجوم جيهان قمرى و نورين كريم ونجوم الموضة

بالصور.. كيف كان العزاء قديمًا منصة لعروض الأزياء؟

- مصراوي:

انطلق كرنفال دى لامود مارينا فى دورته الصيفية بالساحل الشمالى مارينا بحفلات غنائية أحياها النجم رنيم قطيط وغنى أحدث اغنياته لألبوم مقامه كبير وتفاعل معه الجمهور.

تم تكريم نخبه من النجوم النجمه جيهان قمرى، بالإضافة إلى تكريم خاص لممدوح الشناوى بأفضل مذيع 2017 ، وأفضل ممثله صاعدة النجمه "نورين كريم"، والمطرب طارق شريف، وأفضل صوت نجم ذَا فويس احمد ناصر، وحضوره كما تم تكريم خبيرة الماكياج عبير عزب.

وتم تكريم مصممه الازياء بافضل مصمم ازياء 2017 وكانت انطلاقتها مع كرنفال دى لامود بشهر ابريل الماضى لتثبت قوتها فى عالم الازياء.

وكان هناك عرض خاص لفلانتينو الموضه المصرى محمد نور والذى قدم 4عروض أزياء من بداية ظهوره لأول مره كمصمم مع كرنفال دى لامود ليحفر اسمه وسط عالم الموضه.

كما تم تكريم "الميكب ارتيست" منال خياط المتخصصة في ماكياج الدراما والفانتازيا والتأثيرات المرعبة بافضل رواد هذا الفن بالميك اب والشو الغريب.

يذكر أن الكرنفال برئاسة حنان حسين ورئيس التنظيم وليد التلبانى وسيتم الإعلان قريبا عن الموعد الشتوى للكرنفال

والكرنفال برعايه سفراء العالم التطوعي بجامعه الدول العربية و منظمة غاندى جلوبال فاميلى ومنظمة امسام التابعه للأمم المتحدة و مجلس الاعلاميين الدوليين د فاتن شركس والرعاية الاعلامية المصدر ميديا المغرب حجيبه ماء العينين وبيروت دوت كوم ومصراوى وفاشونيستا.