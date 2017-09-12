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الداخلية في بيان رسمي: "القرضاوي" مازال مدرجاً بالنشرات الحمراء الدولية

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مصراوي Masrawy

الداخلية في بيان رسمي: "القرضاوي" مازال مدرجاً بالنشرات الحمراء الدولية

11:41 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: 

نفى مصدر مسئول بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، بشأن أنباء حول إلغاء النشرة الدولية الحمراء الصادرة لملاحقة المحكوم عليه المصري يوسف علي عبد الله القرضاوي.

وقال المصدر المسئول، في بيان رسمي، حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إنه بالتنسيق مع منظمة الإنتربول، والكشف عن النشرة على قاعدة البيانات، تبين أنها مازالت سارية، ولَم تلغ.

وكانت منظمة الانتربول الدولي قد عقدت اجتماعًا مغلقًا بمقر المنظمة بفرنسا؛ لمناقشة موقف المحكوم عليه، في ضوء ما أثير ببعض وسائل الإعلام؛ حيث انتهى الاجتماع إلى استمرار سريان النشرة الدولية الصادرة بطلب إنتربول القاهرة، مع عدم الإذعان للضغوط والشكاوى التي تقدم بها المحكوم عليه للجان حقوق الإنسان لإلغاء النشرة.

يشار إلى أن هناك نشرة دولية أخرى صادرة لملاحقة المحكوم عليه المذكور، بناء على طلب إنتربول بغداد بالعراق؛ لاتهامه بالتحريض علي قتل رئيس مجلس وزراء العراق السابق نور المالكي، ومازالت هي الأخرى سارية أيضا.

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مصراوي Masrawy

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