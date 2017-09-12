أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"زراعة أسيوط": استخراج 193 ألف كارت ذكي للفلاحين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"زراعة أسيوط": استخراج 193 ألف كارت ذكي للفلاحين

11:54 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الكارت الذكي للفلاحين

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن نحو 193 ألف استمارة أرسلت لمركز نظم المعلومات بالإنتاج الحربي، لاستخراج كارت الفلاح الذكي لمزارعي المحافظة، وجار الانتهاء من استخراجها لتسليمها خلال الشهر الجاري.

وأشار سرور في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن منظومة الحيازة الإلكترونية، تهدف إلى ضمان وصول الدعم من مستلزمات الإنتاج والتقاوي والأسمدة لمستحقيها وتوفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية لضمان الحفاظ على حقوق الفلاحين.

وأضاف أن مديرية الزراعة ستقوم بتنظيم ورش عمل لتدريب المختصين بمنظومة كارت الفلاح الذكي، على مستوى الإدارة والمكاتب الزراعية بالمحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الزراعة" توافق على إنشاء مدرسة إعدادية بقرية "تونس" في سوهاج

    أخبار

  • "الزراعة" توافق على تخصيص أراضي لـ4 مشروعات نفع عام في البحيرة

    أخبار

  • بالصور.. مزارعو القصب يطالبون برفع سعر توريد المحصول في الأقصر

    أخبار

  • "زراعة المنيا": لجان خاصة لرصد تعديات الأراضي الزراعية خلال العيد

    أخبار

إعلان

c0fcc26a87.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا