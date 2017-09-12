"زراعة أسيوط": استخراج 193 ألف كارت ذكي للفلاحين

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن نحو 193 ألف استمارة أرسلت لمركز نظم المعلومات بالإنتاج الحربي، لاستخراج كارت الفلاح الذكي لمزارعي المحافظة، وجار الانتهاء من استخراجها لتسليمها خلال الشهر الجاري.

وأشار سرور في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن منظومة الحيازة الإلكترونية، تهدف إلى ضمان وصول الدعم من مستلزمات الإنتاج والتقاوي والأسمدة لمستحقيها وتوفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية لضمان الحفاظ على حقوق الفلاحين.

وأضاف أن مديرية الزراعة ستقوم بتنظيم ورش عمل لتدريب المختصين بمنظومة كارت الفلاح الذكي، على مستوى الإدارة والمكاتب الزراعية بالمحافظة.