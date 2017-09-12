لتغيبهم عن قافلة دعوية.. خصم شهر لـ 4 أئمة بـ"أوقاف الإسكندرية"

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، جولة مفاجئة على عدد من مساجد إدارة غرب الإسكندرية للتأكد من أداء الأئمة والدعاة وانتظام القافلة الدعوية.

وقرر وكيل وزارة الأوقاف خصم شهر من الكادر لـ 4 أئمة وهم "أ.أ.أ" إمام مسجد أيوب بكرموز، و"أ.ع.م" إمام مسجد السيد عطية، و"أ.ع.ى" إمام مسجد الشنيطي، و"م.ع.أ" إمام مسجد الشبكشي، وذلك لتغيبهم عن المشاركة في القافلة الدعوية وتقصيرهم في عملهم.

وأكد "العجمى" في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتهاون مع المقصرين في العمل بمختلف الإدارات الفرعية والمساجد، من أجل ضبط العمل، قائلا: "سنضرب بيد من حديد على أيدي كل مقصر ولا أحد فوق المساءلة".