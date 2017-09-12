لتركهم العمل.. إحالة ٢٧ عاملاً بوحدات صحية في المنوفية للتحقيق

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، مجازاة ٢٧ من العاملين بـ ٣ وحدات صحية بقرى "شمياطس ودراجيل وكفر الشبع" وإحالتهم للتحقيق.

جاء ذلك عقب مرور لجنة المتابعة والإشراف على الوحدات، وتبين ترك المذكورين لعملهم دون إذن.

وأكد بيومي، على استمرار متابعة المصالح الحكومية لضمان تقديم كافة الخدمات للمواطنين.