لتركهم العمل.. إحالة ٢٧ عاملاً بوحدات صحية في المنوفية للتحقيق
لتركهم العمل.. إحالة ٢٧ عاملاً بوحدات صحية في المنوفية للتحقيق
11:51 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، مجازاة ٢٧ من العاملين بـ ٣ وحدات صحية بقرى "شمياطس ودراجيل وكفر الشبع" وإحالتهم للتحقيق.
جاء ذلك عقب مرور لجنة المتابعة والإشراف على الوحدات، وتبين ترك المذكورين لعملهم دون إذن.
وأكد بيومي، على استمرار متابعة المصالح الحكومية لضمان تقديم كافة الخدمات للمواطنين.
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