أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

لتركهم العمل.. إحالة ٢٧ عاملاً بوحدات صحية في المنوفية للتحقيق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لتركهم العمل.. إحالة ٢٧ عاملاً بوحدات صحية في المنوفية للتحقيق

11:51 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

لتركهم العمل.. إحالة ٢٧ عاملاً بوحدات صحية في المنوفية للتحقيق

المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، مجازاة ٢٧ من العاملين بـ ٣ وحدات صحية بقرى "شمياطس ودراجيل وكفر الشبع" وإحالتهم للتحقيق.

جاء ذلك عقب مرور لجنة المتابعة والإشراف على الوحدات، وتبين ترك المذكورين لعملهم دون إذن.

وأكد بيومي، على استمرار متابعة المصالح الحكومية لضمان تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العثور على جثة مدرس قُتل على الطريق العام بالمنوفية

    أخبار

  • المنوفية تستعد لاستقبال أحد شهداء الهجوم الإرهابي بسيناء

    أخبار

  • مصرع عامل اختناقًا في حريق بمسجد في المنوفية

    أخبار

  • للإهمال في العمل.. مجازاة 3 مسؤولين بالمنوفية

    أخبار

إعلان

3b18769782.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا