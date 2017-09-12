إلغاء مظاهر الاحتفال في أسيوط حدادا على شهداء العريش

أسيوط - أسامة صديق:

أدان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف رجال الشرطة بالعريش وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وقرر المحافظ، إلغاء أي مظاهر احتفالية بكافة القطاعات على مستوى المحافظة وذلك حدادًا على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الحادث الإرهابي.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تماسك الشعب المصري ووقوفه خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة ورجال الشرطة حتى القضاء على الإرهاب نهائيًا، مشيرًا إلى تكاتف وتضافر جهود أبناء الوطن لمجابهة مخاطر الارهاب والتصدي لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن واستقرار الدولة.

ونعى المحافظ شهداء الوطن متقدما بخالص العزاء إلى أسرهم، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تأييد مواطني أسيوط الكامل لكل أعمال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية العظيمة لمكافحة الإرهاب والقضاء على كل من يريد بمصر سوءًا.

فيما أكد المحافظ أن يد الغدر والإرهاب لن تنال من عزيمة المصريين في مواصلة بناء وطنهم والسير في طريق تحقيق التنمية التي يحاول الإرهاب إيقافها ويستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد بالمؤامرات والأعمال الإرهابية.

يذكر أن حادثًا إرهابيًا استهدف رجال الشرطة بمدينة العريش بشمال سيناء أمس الإثنين، أسفر عن استشهاد 18 ضابطا ومجندا من رجال الشرطة، بينما أصيب 5 آخرون و4 من رجال الإسعاف.