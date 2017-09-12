أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إلغاء مظاهر الاحتفال في أسيوط حدادا على شهداء العريش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إلغاء مظاهر الاحتفال في أسيوط حدادا على شهداء العريش

11:50 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

إلغاء مظاهر الاحتفال في أسيوط حدادا على شهداء العريش

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أدان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف رجال الشرطة بالعريش وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وقرر المحافظ، إلغاء أي مظاهر احتفالية بكافة القطاعات على مستوى المحافظة وذلك حدادًا على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الحادث الإرهابي.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تماسك الشعب المصري ووقوفه خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة ورجال الشرطة حتى القضاء على الإرهاب نهائيًا، مشيرًا إلى تكاتف وتضافر جهود أبناء الوطن لمجابهة مخاطر الارهاب والتصدي لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن واستقرار الدولة.

ونعى المحافظ شهداء الوطن متقدما بخالص العزاء إلى أسرهم، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تأييد مواطني أسيوط الكامل لكل أعمال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية العظيمة لمكافحة الإرهاب والقضاء على كل من يريد بمصر سوءًا.

فيما أكد المحافظ أن يد الغدر والإرهاب لن تنال من عزيمة المصريين في مواصلة بناء وطنهم والسير في طريق تحقيق التنمية التي يحاول الإرهاب إيقافها ويستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد بالمؤامرات والأعمال الإرهابية.

يذكر أن حادثًا إرهابيًا استهدف رجال الشرطة بمدينة العريش بشمال سيناء أمس الإثنين، أسفر عن استشهاد 18 ضابطا ومجندا من رجال الشرطة، بينما أصيب 5 آخرون و4 من رجال الإسعاف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وكيل أوقاف الإسكندرية: دماء الشهداء ترسم المستقبل

    أخبار

  • الفيوم تستعد لتشييع جنازة شهيد الإرهاب بسيناء

    أخبار

  • بالصور.. تشييع جثمان النقيب أحمد فهمي بمسقط رأسه في المنوفية

    أخبار

  • اليوم تشييع جثمان شهيد الواجب بسيناء في مسقط رأسه بالغربية

    أخبار

إعلان

da851b1953.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا