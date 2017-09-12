وقف موظفة بمستشفى في الإسكندرية بتهمة التلاعب بمستندات مالية

الإسكندرية – محمد البدري:

قرر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وقف موظفة بمستشفى مركزي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن العمل لمدة 3 أشهر لصالح التحقيقات، بناء على طلب مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بعد أن أظهرت التحقيقات تلاعبها بإيصالات تسوية مستحقات المستشفى.

صرح بذلك الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة، وقال إن مدير المستشفى كان تقدم بمذكرة لمديرية الصحة إثر اكتشاف تلاعب بإيصالات التسوية والاسترداد لمستحقات المستشفى بوجود شطب بأكثر من إيصال من إيصالات الاسترداد الخاصة بالمرضى ويتم إضافة مبالغ غير حقيقية على المبلغ المسترد، وذلك بعهدة ومعرفة كاتبة المستشفى المشكو في حقها.

وأضاف في بيان صحفي اليوم، أنه بناءً على ما تقدم من معلومات، قرر وكيل الصحة تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية بالمديرية لفحص أعمال الكاتبة، حيث أوصت اللجنة بإيقاف الكاتبة عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين إنهاء التحقيقات أيهما أقرب خوفا من تلاعبها المستندات الموجودة تحت يدها لمحاولة طمس معالم الوقائع محل التحقيق وغيرها من الوقائع التي قد تشكل مخالفة قانونية.