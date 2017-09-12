وكيل أوقاف الإسكندرية: دماء الشهداء ترسم المستقبل
وكيل أوقاف الإسكندرية: دماء الشهداء ترسم المستقبل
11:40 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
الإسكندرية – محمد عامر:
أدان الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الحادث الإرهابي الذي استهدف كمينًا أمنيًا بمدينة العريش، أمس الإثنين، ما أسفر عن استشهاد 18 من قوات الشرطة.
وأكد "العجمي" أن أفعال ما وصفهم بقوى الظلام والتطرف لن تزيد مصر وشعبها إلا إصرارًا على هزيمة الإرهاب، قائلا: "دماء الشهداء ترسم المستقبل والانتصار على الإرهاب قادم لا محالة".
وأشار إلى أن تكرار الهجمات الإرهابية تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الارهاب وجميع التنظيمات والجماعات التكفيرية، لافتًا إلى أن مثل هذه الحوادث الارهابية تزيد مصر بجميع مؤسساتها إصرارًا وعزيمة على هزيمة قوى الشر.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن أبناء مصر من رجال الشرطة والجيش، لن تثنيهم مثل هذه الأفعال الإرهابية الخسيسة عن تطهير الوطن من هؤلاء المفسدين في الأرض.
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