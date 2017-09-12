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ضبط موظف مرور بالشرقية متلبسًا بتقاضي رشوة 50 جنيهًا

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مصراوي Masrawy

ضبط موظف مرور بالشرقية متلبسًا بتقاضي رشوة 50 جنيهًا

11:34 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

ضبط موظف مرور بالشرقية متلبسًا بتقاضي رشوة 50 جنيهًا

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

نجح ضباط مباحث الإدارة العامة للمرور بالشرقية، اليوم الثلاثاء، في ضبط موظف بوحدة مرور أبو حماد؛ متلبسًا بتقاضي رشوة مالية من شخصين، لتسهيل بعض الإجراءات لهما.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "حسن.ح.ج.م" 34 عامًا، الموظف المسئول بشباك تراخيص النقل العام بوحدة مرور أبو حماد؛ لتعمده تعطيل مصالح المواطنين المترددين على الشباك، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية.

تم ضبط المتهم أثناء تقاضيه 50 جنيهًا "رشوة" من شخصين، مقابل تسهيل بعض الإجراءات، وجرى التحفظ عليهم جميعًا وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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