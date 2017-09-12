ضبط 22 قضية مخدرات في القليوبية
ضبط 22 قضية مخدرات في القليوبية
11:31 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
القليوبية - أسامة علاء الدين:
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لضبط تجار المخدرات بكافة قرى ومدن المحافظة، وأسفرت عن ضبط 22 قضية.
تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد الألفي مدير مباحث القليوبية، يفيد ضبط 22 قضية مخدرات في حملة مكبرة لمكافحة الإتجار وتعاطي المخدرات بشتى أنواعها.
تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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