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ضبط 22 قضية مخدرات في القليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط 22 قضية مخدرات في القليوبية

11:31 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

ضبط 22 قضية مخدرات في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لضبط تجار المخدرات بكافة قرى ومدن المحافظة، وأسفرت عن ضبط 22 قضية.

تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد الألفي مدير مباحث القليوبية، يفيد ضبط 22 قضية مخدرات في حملة مكبرة لمكافحة الإتجار وتعاطي المخدرات بشتى أنواعها.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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