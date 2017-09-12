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بالصور.. تنفيذ 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية بأسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تنفيذ 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية بأسوان

11:30 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

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بالصور.. حملة لشباب

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بالصور.. حملة لشباب "أبشادات" في المنيا للتوعية بخطورة الإدمان

أسوان - إيهاب عمران:

شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز إدفو، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو، وبمشاركة قوات الحماية المدنية والمرافق والمرور.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ وإزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية صادرة له قرارات إزالة من الإدارة الزراعية بإدفو، و3 قرارات صادرة من حماية النيل بإزالة أحواش وعشش مخالفة على ضفاف نهر النيل بدائرة مركز إدفو.

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