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القبض على تاجر آثار أثناء بيعه تمثالاً لشخصين بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

القبض على تاجر آثار أثناء بيعه تمثالاً لشخصين بالبحيرة

11:27 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

القبض على تاجر آثار أثناء بيعه تمثالاً لشخصين بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص بحوزتهم تمثالاً يُشتبه في أثريته، أثناء محاولة أحدهم بيعه للاثنين الآخرين، على أحد المقاهي بدمنهور.

وورد لقسم شرطة دمنهور، محضر قسم شرطة السياحة والآثار بالبحيرة يتضمن ضبط كل من: "ا.ع.ب" 63 عامًا - عاطل ومقيم الدرب الأحمر، القاهرة، و"ي.ح.ا" 43 عامًا – تاجر، و"س.ع.ا" 62 عامًا – ترزي، مقيما بندر حوش عيسى، حال تواجدهم بأحد المقاهي أمام مستشفى دار الشفاء، دائرة قسم دمنهور، وبحوزة الأول تمثال يشتبه في أثريته لسيدة واقفة طوله حوالي 35 سم، وعلى رأسها تاج ومرتدية رداء حابك به بعض الثنيات، وله قاعدة حوالي 7×8 سم، ويوجد على التمثال وقاعدته بعض النقوش والكتابات الفرعونية، ومطلي بطبقة ذهبية.

بمواجهتهم، أفاد الأول بحيازته للتمثال المضبوط بقصد الإتجار به وعرضه للبيع للمتهمين الآخرين، وأقر الثاني والثالث ما جاء بأقوال الأول، وتحرر المحضر اللازم.

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