عباس شومان: ارتفاع ملحوظ في نسب نجاح الدور الثاني للثانوية الأزهرية
عباس شومان: ارتفاع ملحوظ في نسب نجاح الدور الثاني للثانوية الأزهرية
11:25 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
الدكتور عباس شومان
كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة نجاح الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.
وأضاف شومان، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه من المقرر اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الأزهرية اليوم، بعد انتهاء مراكز التصحيح من أعمال الرصد والمراجعة.
وكان وكيل الأزهر، اعتمد نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 57,2%.
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