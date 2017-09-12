حبس مدرس لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الحسينية العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس مدرس، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية، واستخدامه تراخيص مزورة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "سعيد.ع.ع" 35 عامًا، مُدرس بمدرسة إعدادية بدائرة مركز الحسينية، ومُقيم بذات الناحية؛ لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية.

وبفحص الرخص الخاصة بالسيارة، تبين أنها مزورة، وبالعرض على النيابة العامة، قرت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.