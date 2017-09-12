ضبط صاحب شركة مواد غذائية استولى على 5 ملايين جنيه من مواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت قوات الشرطة في الإسكندرية، القبض على صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية، لاستيلائه على 5 ملايين جنيه من مواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية والتموينية مقابل نسبة ربح شهرية.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، بلاغًا من المدعو "ح.ع.م" 38 عامًا، صاحب محل، وعدد 20 آخرين ضد المدعو "م.م.أ" 48 عامًا، صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية، مقيم دائرة قسم شرطة مينا البصل، لقيامه بالنصب عليهم.

واتهم المواطنون، المقدم ضده البلاغ بتلقيه مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية والتموينية، مقابل نسبة ربح شهرية قدرها 10%، غير أنه أعطاهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع وتهرب منهم ولم يرد أصل المبلغ.

أكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة، وجرى ضبط المتهم واعترف في التحقيقات بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر جنح اقتصادية قسم شرطة مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق