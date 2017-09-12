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الزراعة: بدء الدورة الرابعة لتدريب أوائل الخريجين للعمل بمشروع الـ 100 ألف صوبة

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مصراوي Masrawy

الزراعة: بدء الدورة الرابعة لتدريب أوائل الخريجين للعمل بمشروع الـ 100 ألف صوبة

11:36 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الزراعة: بدء الدورة الرابعة لتدريب أوائل الخريجين للعمل بمشروع الـ 100 ألف صوبة

الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلةً في مركز البحوث الزراعية، تنفيذ الدورة التدريبية الرابعة في مجال تدريب حديثي التخرج من أوائل دفعات كلية الزراعة واستصلاح الأراضي للعام الدراسي 2015، 2016، وذلك ضمن خطة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية للمشروع القومي الـ 100 ألف صوبة زراعية، والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح .

وقالت الوزارة، في نص البيان الصادر، الثلاثاء، إنه على الراغبين في التقدم للحصول على التدريب إرسال بياناتهم متضمنة الاسم، والرقم القومي، والجامعة، والقسم، فضلًا عن التقدير العام على البريد الإلكتروني "ccicre.arc@gmail.com".

وأضافت الوزارة، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العربية للتصنيع، في مجال التدريب على إنشاء وتشغيل الصوب الزراعية الحديثة، وفقًا للاشتراطات والمواصفات العلمية والفنية المتفق عليها، حيث تهدف الدورات رفع قدرات وكفاءة المتدربين للعمل في المشروع.

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