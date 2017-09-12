إسماعيل يجتمع بـ 4 وزراء لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة

كتب- محمد غايات:

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعًا مع وزراء الكهرباء، والإسكان، والاتصالات، والنقل، لمتابعة المشروعات التي تم تنفيذها بكل وزارة، فضلًا عن متابعة المشروعات المشتركة بين الوزرات.

كما يهدف الاجتماع، إلى الإطلاع على الجداول الزمنية لبعض المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً.