أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

إسماعيل يجتمع بـ 4 وزراء لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إسماعيل يجتمع بـ 4 وزراء لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة

11:30 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

إسماعيل يجتمع بـ 4 وزراء لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعًا مع وزراء الكهرباء، والإسكان، والاتصالات، والنقل، لمتابعة المشروعات التي تم تنفيذها بكل وزارة، فضلًا عن متابعة المشروعات المشتركة بين الوزرات.

كما يهدف الاجتماع، إلى الإطلاع على الجداول الزمنية لبعض المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تدين حادث العريش الإرهابي وتؤكد على عزم الدولة التصدي للأعمال

    أخبار

  • رئيس الوزراء يؤكد اهتمام بتعزيز التعاون مع قبرص واليونان

    أخبار

  • رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة مجالات التعاون الثلاثي مع قبرص

    أخبار

  • وزير الإسكان: 150 مليار جنيه لتنمية ٣ آلاف فدان بالشراكة مع بالم هيلز

    أخبار

إعلان

9705ef88a7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "