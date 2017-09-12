وصفه «الشريف» بـ«أسوأ ممثل» واتهم بالتطبيع.. 10 معلومات عن خالد النبوي

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نفذت موهبته إلى العالمية ليلحق بركب "لورانس العرب"، الفنان الراحل عمر شريف، بعد أن توفرت فيه مقومات النجم العالمي، من جرأة الملامح، ووسامة الوجه، وانسجام البنيان، إلى إتقان اللغة الإنجليزية، بجانب عقليته المنفتحة على الغير مهما كانت انتماءاتهم أو ميولهم، فأصبح أحد سفراء مصر القليلين في السينما الأمريكية.

"التحرير-لايف" يرصد لكم أبرز 10 معلومات عن حياة النجم خالد النبوي..

1- ولد خالد محمد النبوي في 12 سبتمبر عام 1966، بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، لأب عسكري بسلاح المظلات، شارك في حروب "56 و67 والاستنزاف.

2- تخرج في المعهد العالي للتعاون الزراعي، ثم التحق بأكاديمية الفنون المسرحية، ليتخرج منها في عام 1989م، وهو يتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

3- بدأ التمثيل كهواية قبل التحاقه بأكاديمية الفنون المسرحية، ثم شارك بعد التخرج في عدد من المسرحيات مثل "البحر بيضحك ليه" و"الجنزير".

4- قدمه المخرج يوسف شاهين في أول تعاون بينهما من خلال فيلمه القصير "القاهرة منورة بأهلها"، الذي كُلف بعمله من جانب التليفزيون الفرنسي، إلا أن التعاون الثاني من خلال فيلم "المهاجر" كان بمثابة أولى خطوات النجومية الحقيقية لـ"النبوي"، حيث حصل بعده على جائزة أفضل ممثل في مهرجان "جوهانسبرج"، لذا استعان به "شاهين" لثالث مرة في فيلم "المصير"، وحصل حينها أيضًا على جائزة أفضل ممثل.

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5- شارك مع الفنان عمر شريف في فيلم "المواطن مصري" عام 1991، ثم في فيلم "المسافر"، الذي كان سببًا في هجوم الأخير عليه، بسبب تصرفاته أثناء تصوير المشاهد، فقال عنه "الشريف": "خنقني عندما وجدته يحضر كل ساعات تصويري، وسألته عن السبب فقال إنه يريد تقليد مشيتي، فاندهشت من إجابته، لأني رجل عجوز وهو يؤدي دوري لكن في مرحلة الشباب، فكيف تكون طريقة حركته مثل حركتي، باختصار هو ممثل ضعيف جدا جدا"، مضيفًا: "خالد النبوي هو أسوأ ممثل في العالم"، إلا أن ذلك لم يحزن "النبوي"، فتجنب التعليق حينها، بل وشارك في أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد المشير طنطاوي، ونعاه من عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وكتب: "عمر الشريف.. وداعاً لأسطورة باقيه.. وداعاً لمصدر إلهام لأجيال قادمة".

6- بدأت رحلته مع العالمية، حينما وقع الاختيار عليه للمشاركة في فيلم "مملكة الجنة" عام 2005، والذي جسد فيه دور أحد الرجال المقربين من القائد صلاح الدين الأيوبي، ثم عاود التجربة في فيلم "اللعبة العادلة" عام 2010، إلى أن حصل على أول بطولة لفيلم عالمي وهو "المواطن"، عام 2012، والذي جسد فيه دور عربي سافر إلى الولايات المتحدة قبل أحداث 11 سبتمبر الإرهابية بيوم، لتتوالى الأحداث في هذا الإطار، وهنا مدحت الصحافة العاليمة في أدائه، ووصفته صحيفة نيويورك تاميز قائلة: "خالد النبوي لا يقدر بثمن".

7- تعرض لحملة هجوم شرسة، واتهم بالتطبيع مع إسرائيل بعد مشاركته عام 2010 في الفيلم الأمريكي "اللعبة العادلة"، مع الممثلة الإسرائيلية "ليزار شاهي".

8- من المحطات الفنية الهامة في حياته حينما جسد شخصية الرئيس الراحل أنور السادات في مسرحية "كامب ديفيد"، التي عرضت على أكبر مسارح "واشنطن"، ولاقت صدى واسعًا، وحضرتها جيهان السادات وأثنت على دور "النبوي".

9- أما عن الأعمال المحلية، فحرص خلالها على تنوع الأدوار بين الكوميدية والشر والرومانسية، فشارك في عدة أفلام منها "إسماعيلية رايح جاي"، و"تايه في أمريكا"، و"الديلر"، و"حسن طيارة"، ومؤخرًا تشارك بطولة مسلسل "مريم" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

10- شارك في ثورة 25 يناير، ويعتبرها "أعظم ثورة فى تاريخ الإنسانية؛ لأنها حملت أحلام أمة ترفض الجهل وانهيار صحة المواطن وتوريث الحكم"، كما ساهم في مجموعة من المبادرات منها "come to egypt" لتنشيط السياحة، و"مصر محدش يتحرش بيها"، لمكافحة ظاهرة التحرش، وحملة "ابتدي" للدعوة إلى العمل، وهو متزوج من امرأة غير مصرية، وله ابن يدعى "زياد".