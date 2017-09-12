أول صور من حادث تصادم ميكروباص بمقطورة بـ"صحراوي بني سويف"

بني سويف ــ أحمد كامل:

حصل "مصراوي" على صور من موقع حادث تصادم ميكروباص بمقطورة نقل محملة بالطوب، صباح اليوم الثلاثاء، بالقرب من نفق سنور على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

وأسفر الحادث عن مصرع 15 شخصا، وإصابة آخر، ونقلت سيارات الإسعاف 9 جثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، و6 أخرى إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزي، فيما نقل المصاب الوحيد لمستشفى بني سويف العام.

وتبين من التحريات الأولية للحادث، أنه أثناء قدوم السيارة الميكروباص رقم "1738 ي.د" القادمة من أسيوط إلى القاهرة، اصطدمت من الخلف بسيارة نقل بمقطورة رقم "4539 ي.ق.ج" نتيجة السرعة الزائدة.