مصرع 4 وإصابة 2 في حادث تصادم على طريق العلمين بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم اليوم الثلاثاء، بطريق العلمين الدولي، عند الكيلو 40 اتجاه العلمين، مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

وقع الحادث أثناء سير السيارة رقم "478 ب هـ د - 4467 ب هـ د" - نقل بمقطورة، قيادة أحمد صبحي محمد إبراهيم، 30 عاما - سائق ومقيم بمدينة السادات، في المنوفية بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث فوجيء قائدها بخروج السيارة رقم 51464 ملاكي بني سويف قيادة إيهاب نسيم فهيم، 48 عاما - سائق ومقيم بني سويف، من إحدى محطات الوقود على جانب الطريق فلم يستطع تفاديها واصطدم بها.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى ومرافقيه "رمضان خليل محمد 24 عاما – عامل"، و"محمد جمعة السيد- 31 عاما – عامل"، و"علي رمضان عبدالعزيز 28 عاما - عامل".

وإصابة كلاً من: عبداللاه عليان علي أحمد، 25 عاما – عامل، ومحمد نصار عبد العزيز، 23 عاما – عامل، من مستقلي ذات السيارة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجمعيهم يقيمون بني سويف.