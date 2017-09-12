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ضبط عامل بتهمة انتحال صفة ضابط بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط عامل بتهمة انتحال صفة ضابط بالقليوبية

11:19 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

ضبط عامل بتهمة انتحال صفة ضابط بالقليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نجحت مباحث القليوبية، في ضبط عامل أمن بتهمة انتحال صفة ضابط برتبة مقدم بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب الدولي، أثناء زيارة سجين بالخانكة.

تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عادل محروس مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من النقيب عبد العزيز عبد الشافي، ضابط مباحث السجن المركزي بقسم قوات أمن الخانكة، بضبط المدعو "أحمد . م . ع" 36 سنة، عامل أمن، ومقيم عين شمس بمحافظة القاهرة حال حضوره للسجن، مدعيًا أنه ضابط برتبة مقدم بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب الدولي، وذلك لزيارة السجين "أحمد محمود محمد حسن"، المودع بالسجن على ذمه القضية رقم 13079 جنح قسم العبور لسنه 2016 "عاهة مستديمة"، وبحوزته طبنجة صوت تحمل رقم 89920، وبداخل خزينها عدد 5 طلقات، وجهاز لاسلكي، وصديري أسود اللون، وعدد 3 هواتف محمولة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بحيازته للسلاح والجهاز لطبيعة عمله فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة.

وبالكشف جنائيًا عن المذكور، تبين أنه محكوم عليه غيابيًا في القضية رقم 29159 جنح قسم عين شمس لسنه 2016 "تبديد" حصر رقم 1393 لسنه 2017، بالسجن 3 سنوات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9482 إداري مركز الخانكة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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