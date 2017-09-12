ضبط صاحب مصنع ملابس دون تراخيص بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط صاحب مصنع ملابس دون إجراءات تراخيص بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد رضا الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بضبط "عادل. ف. ع، 48 سنة"، المسؤول عن مصنع ملابس بشارع الشعراوي ببهتيم بقسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وبالفحص والتفتيش، تم ضبط 4 ماكينات سنجر، و38 ثوب جلد طول الثوب 2 متر، و250 جاكت تحت التصنيع، و300 متر قماش.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 22590 جنح قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة العامة التحقيق.