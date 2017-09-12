بالصور.. حملة لشباب "أبشادات" في المنيا للتوعية بخطورة الإدمان

المنيا ــــ ريمون الراوي:

نظمت إدارة الشباب والطلاب بقرية أبشادات بمركز ملوي في محافظة المنيا، سلسلة لقاءات مع شباب القرية للتوعية بخطورة المخدرات وتدريبهم على كيفية التوعية الصحيحة لمن وقع في دائرة الإدمان.

وقالت مارية نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، إن هذا اللقاء يأتي عقب تنظيم إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، تدريبا بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لمسؤولي إدارات الشباب الفرعية بالمراكز والقرى لتأهيلهم على التوعية بخطورة المخدرات في محيط كل منهم وإعداد كوادر شبابية قادرة على الوصول إلى أكبر عدد من الشباب.

وأشارت نعيم، إلى أن الحملة مستمرة ضمن خطة استثمار طاقات الشباب التي تنفذها الإدارة تحت رعاية محافظ المنيا، وتشمل بالإضافة إلى التوعية بخطورة الإدمان والمخدرات، نشر ثقافة العمل الحر، والتوعية بخطورة المشكلة السكانية وتنشيط السياحة الداخلية والمشاركة المجتمعية والتعددية وقبول الآخر كذلك ترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة.

وقال ضاحي جميل عبدالحميد مدير إدارة الشباب والطلاب بأبشادات، إن اللقاءات بشباب القرية شملت شرح خطورة إدمان المخدرات وتأثيرها على صحة الشباب كذلك تدريب شباب القرية على التوعية في محيط كل منهم بالمشكلة للوصول إلى أكبر عدد من الشباب والمواطنين وتحقيق الاستفادة الكبرى من الحملة.