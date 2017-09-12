الكمادات مكنها معالجة الدوالي تورم الساقين

(د ب أ)

أشارت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية إلى أن الكمادات يمكن أن تساعد في علاج الدوالي وتورم وإجهاد الساقين، وخاصة مع كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف الأوعية الدموية.

ونصحت المجلة الألمانية باستعمال الكمادات بشكل صحيح، وذلك باستخدام منشفة بحجم 120×60 سم، ويوضع نصفها في الماء البارد، مع إضافة الخل لزيادة التبخير وتحسين خصائص التبريد، وبعد ذلك يتم لف النصف الرطب من المنشفة حول عضلة الساق ووضع الجزء الجاف فوقها.

وإذا وصلت درجة حرارة الكمادة بعد حوالي 15 دقيقة إلى درجة حرارة الجسم فقدت تأثيرها ويجب تغييرها.