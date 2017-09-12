جامعة المنيا: خريطة توضيحية للمستجدين للوصول لمنشآت الجامعة

المنيا ــ ريمون الراوي:

عقدت إدارة جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مغلقًا للتأكد من إتمام اللمسات النهائية، قبل انطلاق العام الجامعي، وقررت الجامعة توزيع خريطة على كل الطلاب الجدد بجميع الكليات، لتعريفهم بأماكنها والمدرجات والمراكز المختلفة.

واجتمع الدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، بعدد 8 إدارات من إدارات الجامعة، بحضور النواب الثلاثة لرئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، ومسئول شئون المدن الجامعة، للوقوف على أعمال الصيانة بالمدن الجامعية والمطعم المركزي ومباني الكليات والطرق، ووضع رؤية شاملة للمتابعة والصيانة المستمرة، استعدادًا للعام الجامعي الجديد.

وجرى تمثيل ثمانية إدارات بالاجتماع وهي: الإدارة الهندسية، الصيانة، المتابعة، الحدائق، شئون المقر، الأمن الإداري، الجراج، ورعاية الطلاب.

وشدد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، على الالتزام بالضوابط، لدخول السيارات للجامعة، وإصدار تصاريح جديدة و"بادجات" خاصة بها، مطالبا بضرورة متابعة النظافة يوميًا على مداخل الجامعة، ودهان الأرصفة و"البلدورات" وأعمال النظافة للميادين، والمناطق الخضراء، وبالبدء بأعمال الرصف بالأماكن الحيوية والرئيسية، ومتابعة صيانة المدرجات.