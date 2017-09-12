إحباط محاولة تهريب 21 عملة معدنية أثرية

كتبت- نسمة فرج:

أحبطت وحدة المنافذ الأثرية، التابعة لوزارة الآثار، بالتعاون مع شرطة ميناء سفاجا البحري بالبحر الأحمر، محاولة تهريب 21 عملة معدنية أثرية، أثناء توجهها إلى السعودية عن طريق ميناء سفاجا البحري.

وقال أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية، وفقًا للبيان الصادر، الثلاثاء، أن العملات ترجع إلى العصر العثماني، وعهد السلطان حسين كامل، و عصر الملك فاروق.